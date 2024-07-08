ضربه بالنار في جلسة صلح، مباحث الجيزة تحقق بجريمة الصف

يحقق رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة مع عامل متهم بإطلاق النار علي آخر خلال جلسة صلح في الصف، وتسبب في إصابته وذلك عقب أن ألقى رجال المباحث القبض عليه مختبئا بمنطقة الشوبك بدائرة مركز شرطة الصف.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بطلق ناري في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه أثناء حضوره جلسة صلح بين عائلتين، أطلق عامل أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار إحالته المتهم للنيابة العامة.