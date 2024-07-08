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حوادث

تشميع سنتر تعليمي خلال حملة لمرافق الجيزة

غلق سنتر تعليمي مخالف،
غلق سنتر تعليمي مخالف، فيتو

 أغلقت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الوحدات المحلية سنتر تعليمي بشارع الواحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، لإدارة المنشأة بدون ترخيص وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة التدريس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

إطلاق الأعيرة النارية داخل سنتر تعليمي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية داخل سنتر تعليمي بمسجد عمر بن الخطاب ومقتل شخص بداخله في منطقة المطرية بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين إصابة صاحب سنتر تعليمي يدعى" وائل ب" على يد أحد أقارب طالبة. 

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم ارتكب الجريمة على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما لرفض المجني عليه دخول المتهم الدخول إلى السنتر، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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إدارة شرطة المرافق سنتر تعليمي شرطة امبابة للنيابة بالزمالك بمديرية امن القاهرة

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