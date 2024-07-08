للتوعية المجتمعية وتنمية الأسرة، قافلة سكانية لقرى "بشاير الخير" بالوادي الجديد

نظم فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، قافلة سكانية متكاملة لقرى (بشاير الخير) للتوعية المجتمعية وتنمية الأسرة المصرية، تحت إشراف سكرتير عام المحافظة المساعد وبالتنسيق مع مركز الخارجة بمشاركة مديريات الشئون الصحية والأوقاف والتربية والتعليم، وإدارة بناء وتنمية القرية والمشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية (مشروعك).

وقالت الدكتورة عبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، إن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، كالكشف الطبى بالتخصصات المختلفة، كما تم تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية على هامش القافلة السكانية المتكاملة، وتمت مناقشة عدة محاور منها قضية مناهضة العنف ضد المرأة والدوافع التى تؤدى إلى ذلك وتأثيراته السلبية على المرأة والمجتمع، لرفع الوعى بأهم القضايا المجتمعية.

وأشارت عبير، إلى إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتنظيم ندوات توعوية حول القضايا الصحية والمشروعات للمرأة الريفية، وتوجيه قافلة تعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما قام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بعمل استكتاب وامتحانات فورية للمواطنين بالقرية.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، أن أعمال القافلة شملت تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية تناولت بعض الموضوعات المختلفة ومنها أهمية تعليم الفتيات وتمكين المرأة والصحة الإنجابية والممارسات الصحية الخاطئة على رأسها الزواج المبكر وختان الإناث ودعم مفهوم الأسرة الصغيرة والعائد على الفرد والأسرة والمجتمع من الحياة الكريمة مع توضيح الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير الخدمات لكل مواطن وكذلك المخاطر الصحية التى تلحق بالأم بسبب كثرة الإنجاب أو ولادة أطفال مشوهين أو ذوى اعاقة وأيضا المشاكل الاجتماعية الناجمة عن زيادة عدد أفراد الأسرة والإشارة الى مزايا التنظيم وآثاره الطبية على صحة الأم والطفل وسعادة الأسرة.

وأضافت عبير، أن مديرية الصحة دفعت بقافلة طبية ضمت مجموعة متميزة من أطباء أخصائيين قاموا بتوقيع الكشف الطبى على عدد كبير من المرضى فى جميع التخصصات ( الأطفال، العظام، الجلدية - والنساء ) وتم صرف العلاج اللازم بالمجان.

كما شملت أعمال القافلة قيام فريق عمل تعليم الصفوف الأولى والبرامج العلاجية بمديرية التربية والتعليم بعمل ندوات تثقيفية للمواطنين لإبراز أهمية التعليم ومنع التسرب منه بالنسبة للفتيات.

وأكدت مقرر القومي للسكان بالوادي الجديد، إن القافلة تأتي في إطار جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق قرى الجذب السكاني تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



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