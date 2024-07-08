الإثنين 08 يوليو 2024
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق محل تجاري بسبب تكييف في مدينة نصر

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محل تجاري بعباس العقاد، فيتو

انتقل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة  لفحص ومعاينة آثار حريق شب بمحل تجاري بالعقار رقم 94 بشارع عباس العقاد بمدينة نصر للوقوف علي الأسباب الحقيقية للحريق.

وبالمعاينة الأولية تبين أن سبب الحريق حدوث  ماس كهربائي  بتكييف موجود بالمحل التجاري ولم تقع  خسائر بالأرواح.

وكانت قد نجحت  قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.

 

حريق في أحد المطاعم بالزمالك وإصابة عاملين باختناق

 

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم بمنطقة الزمالك، وإصابة عاملين باختناق جراء الحريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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المعمل الجنائي أمن القاهرة بمحل تجاري عباس العقاد ماس كهربائي

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