ضبط 1500 مخالفة مرورية و5 سائقين يتعاطون مخدرات في القاهرة

شنت الإدارة العامة للمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير الإدارة فجر اليوم الاثنين، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1500) مخالفة مرورية متنوعة شملت تجاوز السرعة المقررة ومخالفات سير عكس الاتجاه وقيادة مركبة بدون رخصة وضبط 5 من قائدي المركبات يقودون السيارات تحت تأثير المواد مخدرة أثناء القيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.