رسالة خطية من الديوان الملكي، سر أول زيارة لمسؤول سعودي للسودان منذ اندلاع الحرب

وصل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، اليوم الإثنين، إلى مدينة بورتسودان، في أول زيارة لمسؤول سعودي إلى السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل 2023.

أول زيارة لمسؤول سعودي إلى السودان منذ اندلاع الحرب

ووصل الخريجي إلى المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، التي اتخذتها قادة الجيش السوداني، عاصمة إدارية بعد اندلاع الحرب، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وبحسب موقع «الحرة» فأن الوزير السعودي سيجري مباحثات مع مسؤولين سودانيين، على رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تتعلق بعلاقات البلدين وتطورات الأزمة.

رسالة خطية من الديوان الملكي السعودي إلى البرهان

وقالت مصادر دبلوماسية إن "الوفد السعودي يحمل رسالة خطية من الديوان الملكي السعودي إلى البرهان".

ولم تكشف المصادر عن فحوى وتفاصيل الرسالة.

مواقف السعودية الداعمة لأمن واستقرار السودان

وكان في استقبال الوزير السعودي بمطار مدينة بورتسودان، وزير الخارجية السوداني حسين عوض، وعدد من المسؤولين السودانيين.

ومن جانبه، قال مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم، إن البرهان التقى نائب وزير الخارجية السعودي في بورتسودان، وأكد علي حرص بلاده على إنجاح منبر جدة.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف مجلس السيادة السوداني: "البرهان ثمن مواقف السعودية الداعمة لأمن واستقرار السودان".

مبادرة السعودية لوقف الحرب في السودان

ومع تفجُّر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طرحت السعودية، مبادرة لإيقاف الحرب، إذ وقع الطرفان في 11 مايو 2023، بمدينة جدة، اتفاقا ينص على "حماية المدنيين، والامتناع عن استخدام المرافق العامة والخاصة لأغراض عسكرية".

لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق، إذ يتهم كل طرف الآخر بعدم التنفيذ. في حين فشلت دعوات ومطالبات دولية وإقليمية في إعادة الطرفين إلى منبر جدة.