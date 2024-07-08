الأقمار الصناعية ترصد توسعات بمنشآت إيرانية لتصنيع الصواريخ البالستية

أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة أدلة واضحة على توسعات كبيرة في منشأتين إيرانيتين رئيسيتين لتصنيع الصواريخ البالستية وفقا لوكالة رويترز.

وتظهر الصور قاعدة عسكرية ومجمع لإنتاج الصواريخ في مارس وأبريل الماضيين، تكشف بناء أكثر من 30 مبنى جديدا في الموقعين، وكلاهما يقع قرب العاصمة طهران.

التوسع الإيراني يتزامن مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

ويأتي توسيع طهران في منشآت تصنيع الصواريخ الباليستية، في أعقاب التوترات الحالية في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلي تهديد إسرائيل المستمر لغزو لبنان، وأيضا اتفاق عقد في أكتوبر 2022، وافقت بموجبه إيران على إمداد روسيا بالصواريخ، التي كانت تسعى للحصول عليها لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

صاروخ باليستي، فيتو

طهران تزود الحوثي وحزب الله بصواريخ باليستية

وتزود طهران بهذه الصواريخ أيضا جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني، وفقا لمسئولين أمريكيين مطلعين على صور الأقمار الاصطناعية ونوعية الصواريخ التي يمتلكها حزب الله.

وصرح الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري جيفري لويس "مثل هذه الأعمال مرتبطة بإنتاج الصواريخ، وهي مصممة لمنع انفجار المواد شديدة الاشتعال في المباني المجاورة".

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