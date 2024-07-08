توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي طويلة الأمد بين إيران وسوريا، ما القصة؟

أعلن القائم بأعمال الرئيس الإيراني أنه أرسل مسودة اتفاقية تعاون اقتصادي طويلة الأمد بين إيران وسوريا إلى البرلمان.

وبحسب وكالة «مهر» الإيرانية، فقد أرسل محمد مخبر القائم بأعمال الرئيس، في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وتماشيًا مع تنفيذ المادة 77 من الدستور، مشروع الاتفاق الاستراتيجي وطويل المدى للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفقًا للمادة 77 من الدستور الإيراني، فإن أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين إيران والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى يجب أن يحظى بموافقة مجلس الشورى.

اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا

ووفقا للوكالة، تمت الموافقة على مسودة القانون هذا من قبل المجلس الحكومي بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وحكومة دمشق في اجتماع 16 يونيو من هذا العام.

وقالت «مهر»، إن المادة الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وحكومة دمشق تألفت من مقدمة و5 مواد، وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون فإن مدة الاتفاقية هي 20 عامًا وحتى وفاء سوريا بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة عليها. ويمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق.

لقاء بشار الأسد وخامنئي في إيران

وفي 30 مايو الماضي، التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس السوري بشار الأسد في طهران.

وقدم الأسد، خلال اللقاء، تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللاهيان في حادث تحطم الطائرة المروحية.

تعزيز العلاقات بين إيران وسوريا

وقال المرشد الإيراني إن تعزيز العلاقات بين إيران وسوريا أمر مهم، باعتبار أن البلدين هما عماد "محور المقاومة"، مؤكدا علي عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وذلك في منشور عبر منصة إكس.