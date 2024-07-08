صراع الأهلي وبيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ30
ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري بفوز الأهلي على طلائع الجيش 2-0 وسبقه فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، وفاركو على الداخلية 2-0.
وواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني بعد ختام الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:
ترتيب الدوري المصري
1- بيراميدز 68 نقطة
2- الأهلي 57 نقطة
3- المصري البورسعيدي 51 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- سموحة 42 نقطة
6- إنبي 42 نقطة
7- الزمالك 41 نقطة
8- زد اف سي 41 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- البنك الأهلي 33 نقطة
13- الجونة 32 نقطة
14- الإسماعيلي 31 نقطة
15- فاركو 29 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة
جدول ترتيب الدوري المصري
نتائج مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري
المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)
سموحة ضد إنبي 2-0
زد ضد البنك الأهلي 0-1
بلدية المحلة ضد المصري 0-1
الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0
الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1
فاركو ضد الداخلية 2-0
الاتحاد ضد بيراميدز 0-4
الأهلي ضد طلائع الجيش 2-0
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