صراع الأهلي وبيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ30

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري بفوز الأهلي على طلائع الجيش 2-0 وسبقه فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، وفاركو على الداخلية 2-0.

وواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني بعد ختام الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة



جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي 2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

بلدية المحلة ضد المصري 0-1

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0

الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1

فاركو ضد الداخلية 2-0

الاتحاد ضد بيراميدز 0-4

الأهلي ضد طلائع الجيش 2-0