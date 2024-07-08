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رياضة

صراع الأهلي وبيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ30

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ30

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري بفوز الأهلي على طلائع الجيش 2-0 وسبقه فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، وفاركو على الداخلية 2-0.

وواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني بعد ختام الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة


جدول ترتيب الدوري المصري 

نتائج مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري 

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي  2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

بلدية المحلة ضد المصري 0-1

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0

الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1

فاركو ضد الداخلية 2-0

الاتحاد ضد بيراميدز 0-4

الأهلي ضد طلائع الجيش  2-0

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ30

بعد فوزه على الاتحاد برباعية، موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري

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