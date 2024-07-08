أماكن ومواعيد انقطاع المياه غدا في الدقهلية لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية أنه سيتم غدا الثلاثاء قطع المياه من الساعة ٦صباحا إلى الساعة ١٠صباحا قطع المياه عن عدد من قرى مركز أجا.

سبب انقطاع المياه

وأردفت الشركة انقطاع المياه نظرا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة اخطاب الرئيسية للصرف والتابعة لمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي بأجا..



المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأفاد تقرير الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي قرية اخطاب وقرية ميت مسعود وقري الانشاصية وقرية جالموه وقرية البقلي.

وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين بجميع المناطق بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق القرى المذكورة بنطاق مركز أجا والمتأثرة بانقطاع المياه ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.

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