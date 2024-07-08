مياه الأقصر تستعرض إنجازات الإدارة العامة للتدريب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر اجتماع اللجنة العليا للتدريب، برئاسة السيد اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور ممثل الشركة القابضة ياسر حسنى مدير إدارة دعم مراكز التدريب online.

وعرض حسام فاروق محمد مدير عام التدريب إنجازات الإدارة العامة للتدريب، والمستهدف في المرحلة المقبلة حسب جدول أعمال اللجنة.

وأوصى رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة البدء بتنفيذ تطوير مركز التدريب، كما أوصى بالاستفادة من تقارير الزيارات التي تتم لجميع الإدارات الخارجية للشركة تحت قيادته فى تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية وضرورة تفعيل التدريب التحويلى للعمالة الجديدة حسب احتياج الوظيفة والمؤهل والاهتمام بتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وخاصة فنيين الكلور ومديري المحطات.

مخاطر تعاطي المخدرات

كما أكد على أهمية دور التوعية فى توعية العاملين بمخاطر المخدرات وإمكانية عرض فيديوهات توعية عن مخاطر تعاطي المخدرات قبل كل تنفيذ برنامج تدريبي وفى نهاية الاجتماع قدم سيادته الشكر والتقدير للحضور.

تطهير الخزان الرئيسي لمحطة مياه الطود

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه سوف يتم تطهير وتعقيم الخزان الرئيسي بالمحطة مياه الطود المدمجة، غدًا الثلاثاء الموافق ٩ يونيو من الساعه 10 مساءً حتى الساعه 4 فجرًا.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.



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