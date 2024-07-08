غرق شاب في مياه البحر بالساحل الشمالي

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير، جهودها في البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقا أثناء استحمامه في مياه البحر بالقرب من إحدى القرى بالكيلو 45 وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ بغرق الشاب محمود عبد الناصر فرج فريج، ٢٧ سنة، من محافظة البحيرة الدلنجات، أثناء نزوله مياه البحر بالقرب من قرية فينوس عند الكيلو ٤٥.

ومن جانبه ناشد الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، غواصين الخير وبالأخص غواصين الإسكندرية سرعة الوصول لمكان الغرق وندعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر فى أقرب وقت وربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وربنا يرزق أهله الصبر والسلوان.

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