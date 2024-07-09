تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

تسبب إعصار بيريل فى تزايد انقطاع التيار الكهربائي على طول ساحل تكساس فى أمريكا، مساء الإثنين، وانهال على هيوستن بأمطار غزيرة ورياح قوية مع تحرك العاصفة إلى الداخل.

الإعصار بيريل يضرب ساحل تكساس

وعقب ساعات من وصول إعصار بيريل لليابسة، أصبح نحو مليون منزل وشركة بدون كهرباء، وفقا لمركز سنتر بوينت إنيرجي في هيوستن.

I believe this jaw dropping flow / storm surge is counter surge from Matagorda Bay squeezed into the channel between Sargent Beach and the main land. This is incredible flow velocity over the main road out of Sargent. Potent backside of Hurricane Beryl pic.twitter.com/OPAeyUWKmr July 8, 2024

سرعان ما بدأت المياه المرتفعة في إغلاق الشوارع في أنحاء هيوستن، وصدرت تحذيرات من الفيضانات في منطقة واسعة من ساحل تكساس.

تحذير من تحول بيريل إلى عاصفة استوائية

من جهتها توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف قوة بيريل ويتحول إلى عاصفة استوائية، اليوم الإثنين، ومنخفض استوائي، الثلاثاء، متوقعة أن تتجه نحو الشمال الشرقي وتزداد سرعتها ليل الإثنين والثلاثاء.

وصلت العاصفة الولايات المتحدة بعد أن خلفت دمارا واسعا خلال الأسبوع الماضي في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.