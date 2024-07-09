الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

إعصار بيريل، فيتو
إعصار بيريل، فيتو

تسبب إعصار بيريل فى تزايد انقطاع التيار الكهربائي على طول ساحل تكساس فى أمريكا، مساء الإثنين، وانهال على هيوستن بأمطار غزيرة ورياح قوية مع تحرك العاصفة إلى الداخل.

الإعصار بيريل يضرب ساحل تكساس 

وعقب ساعات من وصول إعصار بيريل لليابسة، أصبح نحو مليون منزل وشركة بدون كهرباء، وفقا لمركز سنتر بوينت إنيرجي في هيوستن.

سرعان ما بدأت المياه المرتفعة في إغلاق الشوارع في أنحاء هيوستن، وصدرت تحذيرات من الفيضانات في منطقة واسعة من ساحل تكساس.

تحذير من تحول بيريل إلى عاصفة استوائية

من جهتها توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف قوة بيريل ويتحول إلى عاصفة استوائية، اليوم الإثنين، ومنخفض استوائي، الثلاثاء، متوقعة أن تتجه نحو الشمال الشرقي وتزداد سرعتها ليل الإثنين والثلاثاء.

وصلت العاصفة الولايات المتحدة بعد أن خلفت دمارا واسعا خلال الأسبوع الماضي في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.

العاصفة بيريل تهدد موانئ تكساس بتعطل شحنات النفط بأمريكا

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إعصار بيريل بيريل ساحل تكساس سنتر بوينت إنيرجي هيوستن

مواد متعلقة

العاصفة بيريل تهدد موانئ تكساس بتعطل شحنات النفط بأمريكا

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

قصواء الخلالي تطالب رئيس الوزراء بإلغاء تعيين وزير التعليم في هذه الحالة (فيديو)

نقابة صيادلة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن المتسبب في نقص الأدوية (فيديو)

رئيس استاد القاهرة: لا أفهم تصريحات كولر "العنترية" وسيتم إغلاق الملعب يوم 26 يوليو

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

تفاصيل نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعدي حسام حبيب عليها بالضرب

وائل جسار عن أسماء جلال: زوجتي قالت لي ممكن تجيبها ضرة

منوعات

المزيد

تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

مظاهرات ضد "السياحة المفرطة" في هذه المدينة (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

المزيد
الجريدة الرسمية