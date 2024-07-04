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إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

إعصار بيريل، فيتو
إعصار بيريل، فيتو

اجتاح الإعصار "بيريل" جامايكا، الأربعاء، بعد اقتلاع الأشجار والأسقف وتدمير المزارع في مناطق عبر جزر أصغر في البحر الكاريبي خلال الأيام الماضية.

وارتفع عدد الوفيات جراء الإعصار القوي من الفئة الرابعة إلى 9 أشخاص على الأقل، وفق "رويترز".

لكن من المتوقع أن يزيد هذا العدد مع عودة الاتصالات عبر الجزر الغارقة التي تضررت بسبب السيول والرياح العاصفة.

 

وفي جامايكا، ضربت العاصفة الساحل الجنوبي للجزيرة، الأربعاء، لتواجه مناطق سكنية رياحًا شديدة وأمطارًا، بينما أجلت فرق الطوارئ أشخاصًا يعيشون في مناطق معرضة لخطر السيول.

وقال رئيس الوزراء أندرو هولنس للصحفيين إن ما يقرب من 500 جامايكي فروا إلى الملاجئ بحلول بعد ظهر الأربعاء، وحث الناس في المناطق المعرضة للخطر على الفرار.

وأضاف هولنس: "لم نر أسوأ ما يمكن أن يحدث. يمكننا أن نفعل كل ما في وسعنا، بقدر حدود طاقتنا، ونترك الباقي في يد الرب".

وأغلقت المطارات في العاصمة "كينجستون" وخليج "مونتيو" السياحي الشهير طوال يوم الأربعاء.

وتسلط الخسائر في الأرواح والأضرار التي أحدثها "بيريل" الضوء على عواقب ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي، والتي يعدها العلماء مؤشرًا على تغير المناخ.

ومن المتوقع أن تضعف قوة الرياح إلى حد ما، في اليوم أو اليومين المقبلين، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، على الرغم من تحذيره من أن بيريل سيظل عند قوة إعصار كبير أو بالقرب منها في أثناء اجتياحه جزر "كايمان".

وحذّر المركز في منشور قائلًا: "من المتوقع حدوث سيول وانهيارات طينية تهدد الحياة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء جامايكا وجنوب هايتي".

وأضاف أنه يتوقع أيضًا هبوب رياح خطيرة وعواصف في جزر "كايمان" حتى وقت مبكر من اليوم الخميس.

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