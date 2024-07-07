العاصفة بيريل تهدد موانئ تكساس بتعطل شحنات النفط بأمريكا

حذر خفر السواحل في الولايات المتحدة الأمريكية من إغلاق محتمل لموانئ تكساس، اليوم الأحد، وبدأ في الحد من حركة السفن؛ بسبب العاصفة المدارية بيريل، مما قد يعطل شحنات للنفط، بحسب رويترز.

إعصار قبل الوصول إلى اليابسة

ويتوقع خفر السواحل أن تكتسب العاصفة القوة مجددًا، وتتحول إلى إعصار قبل الوصول إلى اليابسة بحلول صباح يوم غد الإثنين عند بورت لافاكا.

وقد يوقف إغلاق الموانئ مؤقتًا شحنات النفط الخام للمصافي وشحنات الوقود التي تنتجها كذلك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن السرعة القصوى للرياح التي تأتي بها العاصفة سجلت أمس السبت 95 كيلومترًا في الساعة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يشكل إنتاج النفط من حقول بحرية في خليج المكسيك نحو 14 بالمئة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة بكمية تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

أسعار الخام الامريكي

وأي تأثر للإمدادات من تلك المنطقة قد يرفع أسعار الخام الأمريكي والخامات المنتجة بحريًّا

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