رئيس الوزراء: لسنا سعداء بقطع الكهرباء وهذا سبب استمرار تخفيف الأحمال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «تحديات الطاقة لابد أن نحلها أولا بأول، وأحاول أن أشرح للمواطن وأطمئنه حول ملف الكهرباء، فلا يوجد حكومة ستكون سعيدة باضطرارها لقطع الكهرباء، ولكن كان غصبا عنا».

مدبولي: نواجه ظروف شديدة الصعوبة مع تنامي احتياجات الدولة

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «كانت لدينا ظروفا شديدة الصعوبة واحتياجات للدولة نمت وتوسعت بصورة كبيرة للغاية، ومنذ البداية الرئيس السيسي وجه بعمل البنية الأساسية لكي لا تكون هناك أزمة، وهذا ما حدث».



السبب وراء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وتابع رئيس الوزراء: «أصبح لدينا محطات وشبكات نقل وتوزيع للكهرباء تكفي الاحتياجات لـ 10 سنوات قادمة، لكن المشكلة في تخفيف الأحمال هي أن توليد هذه الطاقة يحتاج لوقود بتكلفة مالية، يتم استيراد جزء كبير منه للخارج، وكل شغلنا الشاغل اليوم كيف نؤمن هذا الموضوع».