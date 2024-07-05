فرقة "راحة الأرواح للإنشاد" تحتفل اليوم بالهجرة النبوية في قبة الغوري
يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر بالغورية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات فرقة “راحة الارواح للإنشاد والتراث” برئاسة المنشد أسامة علام، وذلك في الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق ٥ يوليو الجاري.
وتقام الأمسية بمناسبة الهجرة النبوية والسنة الهجرية الجديدة.
فرقة راحة الأرواح للإنشاد والتراث
تأسست فرقة راحة الأرواح للإنشاد والتراث عام 2020 لتقديم الفنون الهادفة التي تحمل كل معاني الحب لمديح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وقدمت الفرقة عدة أمسيات ناجحة في مركز إبداع قبة الغوري والأماكن الثقافية المتعددة.
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