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حوادث

ضبط كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص لمنح شهادات ودورات مزيفة بالقاهرة والإسكندرية

كيان تعليمى
كيان تعليمى

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص لمنح شهادات ودورات مزيفة بالقاهرة والإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين.

ضبط كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى– على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها عدد من الشهادات  منسوب صدورها للكيان –أكلاشيه–نماذج امتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين –مجموعة من أوراق الدعاية خاصة بالكيان –جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين
 

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية "وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة -" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات– أكلاشيهات باسم الكيان – مطبوعات دعائية).

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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