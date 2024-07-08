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أخبار مصر

هتوفر في الفاتورة، نصائح الكهرباء لترشيد استهلاك مبردات المياه للكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض النصائح  للاستخدام الأمثل لمبرد المياه والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء.
 

حملة وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الطاقة

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمساعدة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتي قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال.
 

نصائح الكهرباء لترشيد استهلاك مبردات المياه للطاقة

وتضمنت نصائح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

- إغلاق خاصية التسخين بالمبرد لأنها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا.

- نزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع في حالة الخروج من المنزل.

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