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ترشيد الاستهلاك أحد عوامل النجاح، الكهرباء تقدم 4 نصائح للمستثمرين لتخفيض الفواتير

فاتورة الكهرباء،فيتو
فاتورة الكهرباء،فيتو
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قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للشباب من صغار المستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح والنجاح وبناء مستقبل استثماري.

 

نصائح الكهرباء للمستثمرين
 

وأوضحت الشركة، أن الترشيد في استهلاك الكهرباء يعد أحد عوامل النجاح خاصة أنه يؤدي إلى انخفاض مدفوعات فواتير الكهرباء، كما يساعد الدولة المصرية في القضاء على أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية.

وتضمنت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر لصغار المستثمرين كالتالي:
- اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة من خلال معرفة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الجهاز.


- ضبط درجات التكييف على درجة حرارة مناسبة، والتأكد من قفل كل النوافذ والأبواب وقت تشغيل التكييف لضمان عدم تسريب الهواء البارد.


- استخدم إضاءة الشمس الطبيعية في المكاتب إن أمكن، والاعتماد على اللمبات الموفرة للطاقة.


- التأكد من فصل فيش الكمبيوترات وماكينات الطباعة وأية أجهزة كل يوم بعد انتهاء ساعات العمل.

 

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