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وزير الكهرباء: مراجعة منظومة التشغيل لتحقيق الكفاءة وترشيد استهلاك الوقود

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بزيارة مفاجئة إلى المركز القومى للتحكم التبادلي المؤقت بمبنى المجمع بالعباسية، وذلك فى مستهل جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل ومحطات التوليد والتوزيع.

المركز القومي للتحكم التبادلي المؤقت بمبنى المجمع بالعباسية

أكد الدكتور محمود عصمت ان هناك مراجعة دقيقة وتفصيلية لمنظومة تشغيل وإدارة محطات توليد الكهرباء تشمل متابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود.

وأوضح أن المراجعة تشمل محطات المحولات وشبكات التوزيع وكافة المراحل الذى يمر بها التيار الكهربائي وصولا للمشتركين، وذلك فى إطار خطة العمل لتحسين الجودة وتحقيق الاستمرارية وخفض الفاقد بمختلف أنواعه على كافة الجهود وخاصة فى شركات التوزيع، مشيرا إلى ان هناك اجراءات جديدة للتصدى لهذه الظاهرة. 

خفض نسبة الفاقد من الكهرباء 

قال الدكتور عصمت ان المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كافة المواقع التابعة فى جميع المحافظات ستكون ضمن برنامج العمل اليومى للوقوف على الواقع الفعلى والتصدى للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها، مشيرا إلى تفعيل اجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء المركز القومى للتحكم التبادلي المؤقت العباسية ترشيد استهلاك الوقود

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