7 محاور فرعية يتضمنها برنامج الحكومة في بناء الإنسان (إنفوجراف)

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على الـ7 محاو الفرعية يتضمنها برنامج الحكومة لبناء الإنسان المصري، وذلك حسبما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب.

يعد بناء الإنسان المصري هو أحد محاور برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، من خلال الارتقاء بالصحة والتعليم ومعدلات التشغيل.

استراتيجية بناء الإنسان المصري

أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانًا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة، حيث يأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل من خلال: تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل، مشيرًا إلى الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مدِّ مِظَلَّة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم اقتصاديًّا وإدماجهم اجتماعيًّا.

الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة؛ للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسُّع في مِظَلَّة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه، كما تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية.