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رياضة

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

هولندا، فيتو
هولندا، فيتو

يورو 2024، ضرب منتخب هولندا موعدا مع نظيره منتخب إنجلترا يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف نهائي يورو 2024.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا مساء الأربعاء المقبل في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

بينما سيكون نصف النهائي الأول بين منتخبي فرنسا وإسبانيا مساء الثلاثاء المقبل في العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على منافسه السويسري بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

وكان منتخب هولندا حجز تذكرة التأهل الأخير للدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 علي حساب منتخب تركيا ليضرب موعدا مع منتخب انجلترا يوم الأربعاء المقبل بالبطولة المقامة في ألمانيا.

وقلب منتخب هولندا تأخره للفوز علي تركيا 2-1 في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي جمعتهما على الملعب الأولمبي ببرلين.

أهداف مباراة تركيا وهولندا

افتتح منتخب تركيا أهداف المباراة في مرمى منتخب هولندا  في الدقيقة 35 عن طريق أكايدين برأسية رائعة سكنت شباك هولندا، ونجح ستيفان دي فري في تسجيل هدف التعادل لهولندا بالدقيقة 70 من عمر المباراة قبل أن يسجل  كودي جاكبو هدف التقدم الثاني والفوز  لهولندا بالدقيقة 76.

 

وشهدت مباراة تركيا وهولندا تواجد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وزوجته، باستاد الأولمبي ببرلين، لمؤازرة منتخب بلاده  أمام هولندا.

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