هولندا بطل الريمونتادا في يورو 2024.. النتيجة الأكثر تحقيقا 2-1.. ومنتخب إسبانيا صاحب أكبر فوز

يورو 2024، شهدت مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو الجاري، نجاح أكثر من فريق في قلب الطاولة على خصمه.

وشهدت 7 مباريات في كأس أمم أوروبا وعلى مدار الأدوار كلها من المجموعات إلى ربع النهائي، العودة في النتيجة وتحويل الخسارة إلى انتصار.

ويعد منتخب هولندا آخر منتخب بطل للريمونتادا في اليورو بعدما حجز آخر بطاقات دور الـ4 من كأس أمم أوروبا بالفوز على تركيا 2-1، إذ حول التأخر من 0-1 حتى الدقيقة 70 إلى الفوز 2-1.

هولندا بطل الريمونتادا

كما نجحت هولندا في تحقيق الريمونتادا مرتين في يورو 2024، وتحقيق الفوز بعد التأخر في النتيجة.

وشهدت بطولة يورو 2024 وجود 7 ريمونتادا منها 6 بنتيجة 2-1، وواحدة فقط انتهت 4-1 والتي حققتها إسبانيا على جورجيا في دور الـ16.

ريمونتادا اليورو في دور المجموعات 2024

افتتح منتخب إيطاليا الريمونتادا باليورو 2024 بعدما حول تأخره في الجولة الأولى للمجموعات 0-1 أمام ألبانيا لفوز 2-1، حيث سجل ثنائية عودة الآتزوري يومها أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا في الدقيقتين 11 و16.

كما نجح منتخب هولندا في تحويل تأخره 0-1 أمام بولندا بهدف لآدم بوكسا، وذلك عم طريق كودي جاكبو وفوت فيجهورست نجحا في قلب الطاولة لصالح الطواحين "بالدقيقة 29 و83".

وحققت البرتغال فوزها الأول في يورو 2024 على حساب التشيك 2-1 بعد أن سجل لها لاعب الأخير روبين هراناك هدفًا عكسيًا "بالدقيقة 69" ثم أحرز فرانشيسكو كونسيساو هدف الانتصار القاتل "بالدقيقة 90+2".

وحولت أوكرانيا في الجولة 2 تأخرها أمام سلوفاكيا بهدف لفوز 2-1 عبر ثنائية في الشوط الثاني وقع عليها ميكولا تشابارينكو ورومان ياريمتشيك "ق 54 و80".

ريمونتادا الأدوار الاقصائية في يورو 2024

وتحققت الريمونتادا مرتين في 30 يونيو، وكانت الأولى الأصعب والأهم في البطولة، حين تعادل جود بيلينجهام لإنجلترا 1-1 أمام سلوفاكيا "بالدقيقة 90+5" قبل أن يسجل هاري كين في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي هدف الفوز 2-1 والتأهل لربع النهائي.

كما حولت إسبانيا تأخرها 0-1 أمام جورجيا لفوز ساحق 4-1 بأهداف رودري "بالدقيقة 39" وفابيان رويز "بالدقيقة 51" ونيكو ويليامز "بالدقيقة 75" وداني أولمو "بالدقيقة 83".

وأخيرًا جاءت هولندا يوم السبت عبر ستيفان دي فري "بالدقيقة 70" والهدف العكسي الذي وقع عليه التركي ميرت مولدر "بالدقيقة 76"، لتحول تأخرها 0-1 أمام تركيا لفوز 2-1 وتتأهل للمربع الذهبي لليورو لأول مرة منذ 2004.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي يورو 2024 بتأهل فرنسا علي حساب البرتغال، وإسبانيا على حساب ألمانيا، وإنجلترا على حساب سويسرا، وهولندا على حساب تركيا.



وضرب منتخب فرنسا موعدا مع اسبانيا في نهائي مبكر في نصف نهائي اليورو، كما يلتقي انجلترا مع هولندا في مباراة متوازنة في نصف النهائي الآخر.

واتجهت ثلاث مباريات للوقت الإضافي في دور ربع النهائي وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين فيما حسم هولندا نتيجة مباراته مع تركيا في الوقت الأصلي للمباراة.