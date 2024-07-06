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يورو 2024، ساكا أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وسويسرا

ساكا، فيتو
ساكا، فيتو

يورو 2024، حصل بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب سويسرا ، والتي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا. 

وصعد منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي، على حساب نظيره سويسرا بعد الفوز بركلات الجزاء بنتيجة 5 / 3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 بالأشواط الإضافية، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب دوسلدورف أرينا، فى الدور ربع نهائي يورو 2024.

مباراة إنجلترا وسويسرا 

وسجل هدف منتخب سويسرا اللاعب إيمبولو، في الدقيقة 75 من عمر اللقاء

وسجل بوكايو ساكا هدف التعادل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 80. 

 

 

تشكيل منتخب سويسرا ضد إنجلترا في يورو 2024

الحارس مرمى: يان سومر.

الدفاع: فابيان شار- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

الوسط: فابيان رييدير- ريمو فريلير- جرانيت شاكا- ميشيل أبيشير.

الهجوم: دان ندوي- بريل إيمبولو- روبن فارجاس.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام سويسرا في يورو 2024

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
في خط الدفاع: كيرات تريبير- كونسا - جون ستونز - والكر.
في خط الوسط: ديكلان رايس -ماينو- بيلينجهام.
في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

حكام مباراة إنجلترا وسويسرا في يورو 2024

حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.

حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.

حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.

حكم رابع: الألماني دانيال زيبرت.

حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

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