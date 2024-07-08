الدوري الممتاز، بيراميدز والاتحاد يظهران بقميص أحمد رفعت قبل مباراة الفريقين

الدوري المصري، ظهر فريقا بيراميدز والاتحاد السكندري بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاة أحمد رفعت

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وكانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته فجر السبت.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم الساعة 5:30 مساء.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة عروضه القوية بعدما تعادل فى آخر مباراتين أمام الداخلية وطلائع الجيش وتوقف رصيد الاتحاد عند 38 نقطة في المركز العاشر.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بيراميدز الذي يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري المصري في صناعة الشرس مع الاهلي.

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري



ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.