رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (أ)، الصادر في 7 يولية 2024، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشكل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

-القرار رقم 2227 لسنة 2024، بشأن تشكل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل وعضوية كل من: وزيرة البيئة وزير الدولة للإنتاج الحربي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزيرة التنمية المحلية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير قطاع الأعمال العام.

وزير البترول والثروة المعدنية... وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

ممثل عن وزارة الدفاع. ممثل عن وزارة الداخلية وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها

-وقرار رئيس الوزراء رقم 2228 لسنة 2024، بتشكل مجموعة وزارية للتنمية البشرية برئاسة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعضوية كل من: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزير الشباب والرياضة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزيرة التنمية المحلية.

وزيرة التضامن الاجتماعي.

وزير الأوقاف. وزير العمل وزير الثقافة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.



