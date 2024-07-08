الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (أ)، الصادر في 7 يولية 2024، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشكل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

-القرار رقم 2227 لسنة 2024، بشأن تشكل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل وعضوية كل من: وزيرة البيئة وزير الدولة للإنتاج الحربي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزيرة التنمية المحلية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير قطاع الأعمال العام.

وزير البترول والثروة المعدنية... وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

ممثل عن وزارة الدفاع. ممثل عن وزارة الداخلية وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها

قرار رئيس الوزراء  رقم 2228 لسنة 2024، بتشكل مجموعة وزارية للتنمية البشرية برئاسة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعضوية كل من: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزير الشباب والرياضة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزيرة التنمية المحلية.
وزيرة التضامن الاجتماعي.
وزير الأوقاف. وزير العمل وزير الثقافة
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.


 

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية تشكل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية مجموعة وزارية للتنمية الصناعية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

بعد قرار رئيس الوزراء، المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية

مساعد رئيس مجلس الوزراء: إجراءات صارمة لكل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

الأكثر قراءة

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

جوميز يطلب ضم لاعبين لتدعيم دفاع الزمالك، تعرف عليهما

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية

عودة شوبير، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

منوعات

المزيد

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نتعهد بحل الأزمات.. رسائل مدبولي في بيان الحكومة أمام مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بمواجهة الصراعات والصعوبات

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية