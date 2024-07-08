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إصلاح خط صرف صحي بأسيوط استجابة لشكوى سيدة مسنة (فيديو)

إصلاح خط الصرف الصحي
إصلاح خط الصرف الصحي بعد شكوى السيدة، فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، رئيس حي غرب أسيوط، بسرعة حل شكوى "سيدة مسنة" استوقفته خلال جولته المسائية بشوارع حي غرب، وتضررها من تعطل خط صرف صحي بمنزلها وعدم قدرتها تحمل نفقات الاصلاح، وفي استجابة سريعة لمطلبها تم حل الشكوى على الفور. 

الارتقاء بمستوى الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح محافظ أسيوط أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم على رأس أولوياته، موضحًا إننا نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية وتحقيق آمال وطموحات المجتمع الأسيوطي بمختلف فئاته والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجًا وتقديم يد العون وتوفير حياة كريمة لهم.

سيدة مسنة تقدم شكوى خاصة بالصرف الصحي لمحافظ أسيوط 

وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد استكمل جولته الميدانية بشوارع حي غرب مدينة أسيوط خلال الفترة المسائية واستمع لشكاوي ومطالب عدد من المواطنين من بينهم سيدة مسنة استوقفته لتقديم شكوى خاصة بالصرف الصحي بمنزلها وعدم قدرتها تحمل نفقات الاصلاح، وعلى الفور كلف أبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب بحل مشكلتها وتوجيه فريق من الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتلبية طلبها وإنهاء مشكلة الصرف الصحي لديها وبالفعل تم حل الشكوى خلال ساعات واصلاح العطل. 

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ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين في نطاق المحافظة ووضع حلول عاجلة لها بكافة القطاعات الخدمية، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية بالأحياء والمراكز والقرى للاستماع للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.
وقد عبر المواطنون عن سعادتهم البالغة بجولات المحافظ الميدانية منذ قدومه إلى المحافظة، والاستماع لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة لهم.

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