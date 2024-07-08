الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام ويوجه بعلاج حالتين على نفقته الخاصة

محافظ أسيوط اللواء
محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة – استهدف بها مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى ويلتقى بعض المرضى والمترددين على المستشفى ويوجه بعلاج حالتين على نفقته الخاصة وتقديم كافة الرعاية لهما وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

ورافقه خلال الجولة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والدكتور أدهم طلعت مدير المستشفى. 

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الايمان العام بحى غرب 

وخلال جولته التى بدأت الساعة الثالثة فجر الاثنين، تفقد خلالها اللواء دكتور هشام أبوالنصر، بعض أقسام مستشفى الايمان العام بغرب أسيوط والتقى بعض المرضى والموطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى أرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم واستفسر منهم عن طلباتهم واحتياجاتهم والاستجابة لها في الحال، ووجه بعلاج حالتين على نفقته الخاصة، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين. 

زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمتابعة العمل بالمستشفيات 

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين.

محافظ أسيوط يتابع حملة إزالة الإشغالات عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

محافظ أسيوط يقرر علاج الطفل شادي على نفقته الخاصة وفتح المستشفيات 24 ساعة (فيديو وصور)

كما تفقد محافظ أسيوط بعض الأقسام بالمستشفى واطمئن على انتظام العمل وصحة المرضى ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات للاطئمنان على سير العمل وتقديم الخدمات ودراسة الاحتياجات، مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الخدمات الطبية الخدمات الصحية الدكتور مصطفى مدبولي السكرتير العام اللواء علاء بدران رئيس مجلس الوزراء غرب مدينة اسيوط محافظ أسيوط مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع حملة إزالة الإشغالات عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

محافظ أسيوط يوجه بحصر أراضي الظهير الصحراوي وزراعتها

إنشاء إدارة "تقليل الفاقد" لإعادة صيانة المعدات بالوحدات المحلية في أسيوط

هشام أبو النصر يلتقي رئيس جامعة أسيوط ويؤكد أهمية التعاون المشترك (صور )

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشاكل المواطنين (صور)

محافظ أسيوط يقرر علاج الطفل شادي على نفقته الخاصة وفتح المستشفيات 24 ساعة (فيديو وصور)

لمخالفة إجراءات السلامة العامة، محافظ أسيوط يوجه بغلق محل وإحالة مالكه للنيابة (فيديو)

محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق (صور)

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

قرار جديد حول أزمة اتحاد العمال ووزير العمل السابق

موديست يعود إلى ملاعب أوروبا من بوابة تركيا

منوعات

المزيد

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

لليوم الثاني، أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية