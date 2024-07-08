محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام ويوجه بعلاج حالتين على نفقته الخاصة

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة – استهدف بها مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى ويلتقى بعض المرضى والمترددين على المستشفى ويوجه بعلاج حالتين على نفقته الخاصة وتقديم كافة الرعاية لهما وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ورافقه خلال الجولة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والدكتور أدهم طلعت مدير المستشفى.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الايمان العام بحى غرب

وخلال جولته التى بدأت الساعة الثالثة فجر الاثنين، تفقد خلالها اللواء دكتور هشام أبوالنصر، بعض أقسام مستشفى الايمان العام بغرب أسيوط والتقى بعض المرضى والموطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى أرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم واستفسر منهم عن طلباتهم واحتياجاتهم والاستجابة لها في الحال، ووجه بعلاج حالتين على نفقته الخاصة، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمتابعة العمل بالمستشفيات

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين.

كما تفقد محافظ أسيوط بعض الأقسام بالمستشفى واطمئن على انتظام العمل وصحة المرضى ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات للاطئمنان على سير العمل وتقديم الخدمات ودراسة الاحتياجات، مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.