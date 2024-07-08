محافظ أسيوط يتابع حملة إزالة الإشغالات عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة وذلـك عـبر شبكة موحدة تعد المحور الرئيسى لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث والتعـاون والتكامــل بين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظة واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ويحيى زكريا مدير مركز السيطرة وغرفة الأزمات الرئيسية بالديوان العام.

أجهزة ربط بين محافظة أسيوط والمديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل من مدير مركز السيطرة، عن آلية العمل بالمركز وخدمات الاتصالات المؤمنة التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وإمكانيات المركز المزود بأجهزة للسويتش وServers وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف تعمل على مدار الـ 24 ساعة للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

محافظ أسيوط يتابع حملة لإزالة ورفع الاشغالات بنطاق حي شرق



وتابع المحافظ عن طريق اتصال مرئي بالبث المباشر حملة لإزالة ورفع الاشغالات بنطاق حي شرق مدينة أسيوط وتم متابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم القيام بها كما تفقد قاعة المؤتمرات التي تم تطويرها حديثا وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ومنظومة صوت ووسائل اتصال لسهولة العمل وتفقد أيضا غرفة الأزمات الرئيسية وغرفة العمليات التي تتلقى الاخطارات والبلاغات وشكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة على مدار اليوم.

إمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة

وأشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر بإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، وما تقدمه من خدمات في مجال مجابهة الأزمات والكوارث وطالب بتكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، وبما يساهم في تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه، كما طالب العاملين بالمركز باليقظة التامة والجاهزية للتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى بالتنسيق مع كافة الجهات، مناشدًا المواطنين بالتحلى بالايجابية والابلاغ عن أية شكاوى أو مشكلات عن طريق أرقام غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة.

يذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات فى كافة القطاعات على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.