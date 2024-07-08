الدوري المصري، تعادل سلبي بين فاركو والداخلية في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو أمام المقاولون العرب بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز

شهدت بداية المباراة أفضلية نسبية لصالح فريق فاركو، وبدى واضحا أن الفريق يسعى لخطف هدف مبكر لحسم نتيجة المباراة مبكرا وإنتزاع الثلاث نقاط

واستحوذ فريق فاركو على الكرة في الربع ساعة الأولى وكانت له الأفضلية والمبادرة الهجومية

وشهدت الدقيقة 15 صويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق فانوم لكنها مرت بعيدة عن المرمى، عاود بعدها فاركو سيطرته على اللقاء وحاول إختراقات دفاع الداخلية

وفي الدقيقة 33 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق سيف تيري لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 45 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق أحمد شريف لكنها مرت بجوار المرمى.

احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد أى جديد وأطلق بعدها صفارته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

تشكيل فاركو أمام الداخلية

وجاء تشكيل فاركو أمام الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين سيد – أحمد عوض – جابر كامل

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال – سيف تيري.

فريق الداخلية، فيتو

تشكيل الداخلية أمام فاركو

أما تشكيل الداخلية أمام فاركو فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: كريم يحيى، محمود صابر، معاذ الحناوي، محمد الظريف.

الوسط: إيهاب سمير، شريف دابو، محمود حسونة، كليتشي شيمزي، إسلام عبدالنعيم.

الهجوم: فانوم ألفريد.

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

دخل فاركو مباراة اليوم أمام الداخلية وهو في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 2 مباراة، فيما دخل فريق الداخلية لقاءه أمام فاركو وهو يحتل المركز قبل الأخير برصيد 20، بعدما خاض نفس عدد مباريات منافسه.