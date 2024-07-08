الإثنين 08 يوليو 2024
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منوعات

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

كامالا هاريس وزوجها،
كامالا هاريس وزوجها، فيتو

 زوج نائبة الرئيس الأمريكي ، أعلنت الخدمة الصحفية لدوجلاس إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أنه أصيب بفيروس كورونا بعد يومين من ظهوره علنا بجوار الرئيس جو بايدن.

وجاء في البيان الصحفي: "في اليوم السابق، كانت نتيجة اختبار الرجل الثاني (في البيت الأبيض) إيجابية لفيروس كوفيد – 19 بعد أن عانى من أعراض خفيفة".

اختبار نائبة الرئيس كامالا هاريس للمرض 

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن نتيجة اختبار نائبة الرئيس كامالا هاريس للمرض نفسه جاءت سلبية.

وقبل يومين من تشخيص المرض، حضر إيمهوف وهاريس إطلاق الألعاب النارية في الرابع من يوليو أثناء وقوفهما في شرفة البيت الأبيض بجوار جو بايدن وأفراد عائلته.

هذا ومن المقرر أن يحضر الرئيس جو بايدن أنشطة في نطاق حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا يوم الأحد.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

 ذكر موقع «أكسيوس»، أن الحزب الديمقراطي يعترف بأنه يمر الآن بلحظة تاريخية غير مسبوقة، والسبب أن الرئيس جو بايدن يقول إنه لا شيء إلى جانب القضاء والقدر، سيقنعه بترك حملة إعادة انتخابه.

ووفقا للموقع، هناك عدد متزايد بسرعة من الديمقراطيين يصلون ويخططون لتدخل أكثر دراماتيكية، ويريدون من الجميع، بدءًا من عائلة أوباما وحتى زعماء الكونجرس، أن يتوسلوا إلى بايدن للانسحاب بحلول يوم الجمعة هذا.

ويشترك بايدن ومنتقدوه الديمقراطيون في شغف واحد مشترك، ألا وهو التمسك بمواقفهم وعدم إمكانية الرجوع عنها، ويخطط كلاهما لحملات عامة وخاصة شرسة لمعرفة من يستسلم. ويقول بايدن سرًا وعلنًا لن يكون هو المستسلم.

انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية


وفي اتصال هاتفي يوم السبت مع الرؤساء المشاركين لحملته الوطنية، بدا بايدن وكأنه يتقدم بأقصى سرعة وتعهد بقضاء المزيد من الوقت في التحدث مباشرة مع الناخبين، سواء في قاعات المدينة أو المؤتمرات الصحافية.

وعلى الجانب الآخر تحول المشرعون الديمقراطيون من الصدمة إلى الحزن إلى الجنون منذ المناظرة التي جرت قبل 10 أيام. ويعتقد هؤلاء الديمقراطيون بعد مقابلة بايدن عالية المخاطر مع شبكة "ABC"، أنه لا يوجد شيء يمكنه فعله لعكس الضرر أو شيخوخته.

وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب إن "الأمر سيتفاقم يوم الاثنين، عندما يعود الكونجرس". "الناس خائفون بشأن فرصهم. لكنهم قلقون أيضًا بشأن البلاد والديمقراطية".

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