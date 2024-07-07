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أخبار مصر

وزير الأوقاف ونقيب الأشراف يشهدان احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد (صور)

احتفال الطرق الصوفية
احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد ،فيتو
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شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد مساء اليوم الأحد 7 يونيو 2024 م بمسجد الإمام الحسين.

حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 

وحضر أيضًا اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب،  والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، وجمع غفير من المصلين.

وهنأ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على ثقة القيادة السياسية في وزيرًا للأوقاف وتعالت صيحات الجمهور بالتكبير مهنئين  الدكتور أسامة السيد الأزهري بتعيينه وزيرًا للأوقاف، جاء ذلك خلال كلمته في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد.

 

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