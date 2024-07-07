لبحث الاستثمار المشترك، الزملوط يعقد اجتماعًا مع أعضاء الوفد المصري الصيني

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع أعضاء الوفد( المصري - الصيني) الذي يزور المحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتوفير المناخ الجاذب له.

وأكد الزملوط خلال كلمته على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تحرص القيادة السياسية على تعميقها من خلال دعم فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وإبرام العديد من بروتوكولات التعاون والمشروعات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المتنوعة.

كما استعرض محافظ الوادى الحديد، خلال الاجتماع أبرز المقومات التنموية المتاحة بالمحافظة وجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لتوفير بيئة استثمار جاذبة، كما ناقش فرص التعاون في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات الصينية في زيادة إنتاجية الفدان من هذه المحاصيل. واختُتم الاجتماع بتكريم أعضاء الوفد، حيث أهدى المحافظ درع المحافظة لرؤساء الوفد، تقديراََ لهذه الزيارة الهامة والتعاون الصادق بين البلدين.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المشروعات شملت منشآت العاصمة الإدارية ومحطة الغاز الطبيعي وواحة الحرير الطبيعي ومشروعات إنتاج حيواني وبعض مصانع التمور والأعلاف.

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