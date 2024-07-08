الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

صفعة محمد رمضان لأحد معجبيه تثير غضب المصريين، والنشطاء: هي بقت موضة

محمد رمضان يصفع معجب
محمد رمضان يصفع معجب بالساحل الشمالي، فيتو

محمد رمضان، تصدر اسم محمد رمضان تريند مصر عبر مواقع التواصل اجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة، جوجل، بسبب صفع الفنان محمد رمضان لأحد معجبيه من الشباب على وجهه، أثناء التقاط الشاب لصورة "سيلفي" مع محمد رمضان، الأمر الذي رفضه محمد رمضان، طالبًا من الشاب أن يعطية الموبايل.

محمد رمضان يصفع أحد معجبيه

وعند صفع محمد رمضان للشاب، قام الشاب المعجب بمحمد رمضان برد الصفعة لـ محمد رمضان،  أثناء سير محمد رمضان بين جموع من معجبيه بالساحل الشمالي.

 

مشاجرة بين محمد رمضان ومعجب في الساحل الشمالي، فيتو

وأثار صفع محمد رمضان لأحد معجبيه موجة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما قام به محمد رمضان للشاب المعجب بأنه أمر غير مقبول، ووصف آخرون ما قام به محمد رمضان أن يشبه صفع عمرو دياب لأحد معجبيه، متسائلين "هي موضه".

مشاجرة بين محمد رمضان والمعجب بسبب الصفعة

في حين وصف العديد من النشطاء رد المعجب الصفعة لمحمد رمضان بأنها "واحدة بواحدة"، حيث بدأ المشهد بصفع محمد رمضان للمعجب، ووقعت مشاجرة بين محمد رمضان والشاب المعجب إثر هذه الصفعة، بمنطقة الساحل الشمالي، انتهت بتبادل الصفعات بين الفنان والشاب.


علقت البلوجر شاهيناز طاهر على صفعة محمد رمضان للشاب المعجب قائلة: "تسلم أيدك يابنى العين بالعين.. خناقة شوارع بين محمد رمضان وشاب في الساحل الشمالي.. ظن محمد رمضان أن الشاب صوره بموقف غير لائق، انفعل محمد رمضان وطلب منه هاتفه، رفض الشاب منحه الهاتف فصفعه رمضان على وجهه بالقلم، رد الشاب الصفعة للفنان محمد رمضان على وجهه فورا... هي بقت موضة!!"

عبده موته يصفع أحد معجبه بالساحل

وقال البلوجر نور محمد: " محمد رمضان عمل فيها عبده موته صفع الشاب المعجب، فرد الشاب له الصفعة بالملى ولولا انهم مكتفينه كان ضرب عبده موته. ماذا قدم محمد رمضان لمصر؟..."

أما الناشط عمر جيس فقال: "هو ليه في تعامل باليد... يعني محمد رمضان عمال ياخد منه التليفون بالعافيه، والشاب في الفيديو بيقوله هديهولك يعني ذلك أنه لم يرفض إعطاءه التليفول المحمول... الغريب صفع محمد رمضان للشاب على وجهه، أوقفوا الناس دي على الظهور على الشاشة... زهقنا"

مشاجرة محمد رمضان ومعجب بالساحل الشمالي، فيتو

وعلقت الناشطة منة سعيد فقالت: "محمد رمضان قرر يخسر جمهوره وراح صفع الشاب بالقلم في الساحل" 
وقال البلوجر هاني عزب: "عندي سؤال واتمني يكون في إجابة منطقية ومشاركة من الجميع.. لو نفس المواقف لـ عمرو دياب أو محمد رمضان حصل فى الخليج.. هل هيكون رد فعلهم صفع مواطن خليجي؟"

محمد رمضان يصفع ويُصفع


أما الناشط براء فتحي فعلق قائلًا: "ايا كان.. ليه محمد رمضان يضرب المعجب.. هو بقى استباحة الضرب.. هذا أمر غير أخلاقي... "

أما الناشط أحمد عبد الوهاب فقال: "رمضان أيضًا يصفع ويُصفع.. دخل النجم المصري، محمد رمضان، في مشاحنة مع شاب كان ضمن معجبين تجمهروا حوله، حيث تبادلا الصفعات، وقد ذكرت وسائل إعلام تعليقًا على الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل، أن المواجهة حصلت على خلفية قول الشاب أثناء التقاطه صورة سيلفي مع رمضان:"محمد رمضان حمضان"، ما أدى إلى غضب النجم المصري ووقوع المواجهة.. الواقعة حدثت أثناء نزهة كان يقوم بها رمضان في قرية مراسي بالساحل الشمالي."

 

محمد رمضان محمد رمضان يصفع معجب محمد رمضان يفع شاب بالساحل الشمالي صفعة محمد رمضان لمعجب الفنان محمد رمضان صفعة محمد رمضان لشاب بالساحل الشمالي

مواد متعلقة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

أخبار مصر: محمد رمضان يصفع شابا على وجهه، كارثة مالية تنتظر شيرين عبد الوهاب، أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة بمزاجي

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتهم بتسريب فيديو انهيارها

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا اليوم

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

منوعات

المزيد

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بمواجهة الصراعات والصعوبات

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية