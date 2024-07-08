صفعة محمد رمضان لأحد معجبيه تثير غضب المصريين، والنشطاء: هي بقت موضة

محمد رمضان، تصدر اسم محمد رمضان تريند مصر عبر مواقع التواصل اجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة، جوجل، بسبب صفع الفنان محمد رمضان لأحد معجبيه من الشباب على وجهه، أثناء التقاط الشاب لصورة "سيلفي" مع محمد رمضان، الأمر الذي رفضه محمد رمضان، طالبًا من الشاب أن يعطية الموبايل.

محمد رمضان يصفع أحد معجبيه

وعند صفع محمد رمضان للشاب، قام الشاب المعجب بمحمد رمضان برد الصفعة لـ محمد رمضان، أثناء سير محمد رمضان بين جموع من معجبيه بالساحل الشمالي.

مشاجرة بين محمد رمضان ومعجب في الساحل الشمالي، فيتو

وأثار صفع محمد رمضان لأحد معجبيه موجة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما قام به محمد رمضان للشاب المعجب بأنه أمر غير مقبول، ووصف آخرون ما قام به محمد رمضان أن يشبه صفع عمرو دياب لأحد معجبيه، متسائلين "هي موضه".

مشاجرة بين محمد رمضان والمعجب بسبب الصفعة

في حين وصف العديد من النشطاء رد المعجب الصفعة لمحمد رمضان بأنها "واحدة بواحدة"، حيث بدأ المشهد بصفع محمد رمضان للمعجب، ووقعت مشاجرة بين محمد رمضان والشاب المعجب إثر هذه الصفعة، بمنطقة الساحل الشمالي، انتهت بتبادل الصفعات بين الفنان والشاب.

لحظة صفع محمد رمضان لأحد المعجبين 😳!! pic.twitter.com/mNEoJ64rUi — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 8, 2024



علقت البلوجر شاهيناز طاهر على صفعة محمد رمضان للشاب المعجب قائلة: "تسلم أيدك يابنى العين بالعين.. خناقة شوارع بين محمد رمضان وشاب في الساحل الشمالي.. ظن محمد رمضان أن الشاب صوره بموقف غير لائق، انفعل محمد رمضان وطلب منه هاتفه، رفض الشاب منحه الهاتف فصفعه رمضان على وجهه بالقلم، رد الشاب الصفعة للفنان محمد رمضان على وجهه فورا... هي بقت موضة!!"

عبده موته يصفع أحد معجبه بالساحل

وقال البلوجر نور محمد: " محمد رمضان عمل فيها عبده موته صفع الشاب المعجب، فرد الشاب له الصفعة بالملى ولولا انهم مكتفينه كان ضرب عبده موته. ماذا قدم محمد رمضان لمصر؟..."

أما الناشط عمر جيس فقال: "هو ليه في تعامل باليد... يعني محمد رمضان عمال ياخد منه التليفون بالعافيه، والشاب في الفيديو بيقوله هديهولك يعني ذلك أنه لم يرفض إعطاءه التليفول المحمول... الغريب صفع محمد رمضان للشاب على وجهه، أوقفوا الناس دي على الظهور على الشاشة... زهقنا"

مشاجرة محمد رمضان ومعجب بالساحل الشمالي، فيتو

وعلقت الناشطة منة سعيد فقالت: "محمد رمضان قرر يخسر جمهوره وراح صفع الشاب بالقلم في الساحل"

وقال البلوجر هاني عزب: "عندي سؤال واتمني يكون في إجابة منطقية ومشاركة من الجميع.. لو نفس المواقف لـ عمرو دياب أو محمد رمضان حصل فى الخليج.. هل هيكون رد فعلهم صفع مواطن خليجي؟"

محمد رمضان يصفع ويُصفع



أما الناشط براء فتحي فعلق قائلًا: "ايا كان.. ليه محمد رمضان يضرب المعجب.. هو بقى استباحة الضرب.. هذا أمر غير أخلاقي... "

أما الناشط أحمد عبد الوهاب فقال: "رمضان أيضًا يصفع ويُصفع.. دخل النجم المصري، محمد رمضان، في مشاحنة مع شاب كان ضمن معجبين تجمهروا حوله، حيث تبادلا الصفعات، وقد ذكرت وسائل إعلام تعليقًا على الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل، أن المواجهة حصلت على خلفية قول الشاب أثناء التقاطه صورة سيلفي مع رمضان:"محمد رمضان حمضان"، ما أدى إلى غضب النجم المصري ووقوع المواجهة.. الواقعة حدثت أثناء نزهة كان يقوم بها رمضان في قرية مراسي بالساحل الشمالي."