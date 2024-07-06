السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام (صور)

لتهنئته بمهام منصبه
لتهنئته بمهام منصبه الجديد،محافظ الشرقية يستقبل غراب،فيتو

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق، وذلك لعقد جلسة مشتركة معه للتعرف على أهم الملفات والمشروعات القائمة بالمحافظة والوقوف على المطالب الضرورية للمواطنين واحتياجات المحافظة.

محافظ الشرقية يجمع متعلقاته ويودع العاملين بالديوان العام

الأشمونى يرحب بمحافظ الشرقية السابق

بدأ اللقاء بترحيب محافظ الشرقية بالمحافظ السابق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تعمل وفق منظومة مؤسسية تتكامل فيها وتترابط كافة المؤسسات والأفراد لإعلاء المصلحة العليا للدولة وتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة.

 

لتهنئته بمهام منصبه الجديد،محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام،فيتو

أعرب محافظ الشرقية السابق عن خالص تمنياته لمحافظ الشرقية بالتوفيق والسداد في أداء عمله والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

حضر الاستقبال الدكتورأحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ الشرقية الجديد: تقديم الخدمات للمواطنين أهم أولوياتي

حركة المحافظين 2024، أكد المهندس حازم محمد حسن الأشمونى محافظ الشرقية الجديد في وقت سابق، أنه يضع تطوير خدمات التعليم والصحة، واستكمال المشروعات القومية على رأس أولوياته بعد توليه منصب المحافظ.

لتهنئته بمهام منصبه الجديد،محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام،فيتو1

على رأسهم محافظ الشرقية..المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية
 

وأكد المحافظ الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أن خدمة المواطن وتحسين الخدمات، والتواصل المباشر مع المواطنين كان أبرز توصيات الرئيس للمحافظين الجدد وأنه يدرك جيدا حجم التحديات بالمحافظة، والطموحات التي يجب تحقيقها لمواطنى محافظة الشرقية، وسيسعى بكل جهد إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيق طموحات المواطنين، وخلق قنوات تواصل مباشرة بين المسئول والمواطن.

لتهنئته بمهام منصبه الجديد،محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام،فيتو2

الأشمونى: المحافظة مليئة بالملفات الشائكة وبحاجة إلى العمل المتواصل 

وأضاف الأشمونى، أن المحافظة مليئة بالملفات الشائكة وبحاجة إلى العمل المتواصل والمبادرات والأفكار الجديدة القابلة للتطبيق على أرض الواقع وأفكارخارج الصندوق لحدوث تنمية كبيرة بالمحافظة فى اسرع وقت ممكن.

وتابع، أن مكتبه مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أنه سيحضر إلى الديوان العام بالمحافظة غدا الخميس، لتسلم مهامه رسميًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ الشرقية يستقبل غراب بديوان عام المحافظة المهندس حازم الاشمونى الدكتور ممدوح عراب محافظ الشرقية اخبارمحافظة الشرقية حركة المحافظين 2024

مواد متعلقة

بعد "السرب"، عمر عبدالحليم ينتهي من كتابة فيلم "الغواصة"

معلمة وشقيقتها طالبة في اللجنة، ضبط صاحبة فيديو الغش الجماعي بالمنصورة

محطات في رحلة أحمد رفعت من واقعة الإسكندرية إلى وفاته.. الأطباء نجحوا في إنقاذ حياته بعد توقف قلبه.. واللاعب يؤكد تعرضه لضغوط في آخر لقاء تليفزيوني

مياه الفيوم تعقد مؤتمرا جماهيريا لاستعراض أحد مشروعات توسعات الصرف الصحي

أهم القرارات الحكومية اليوم بجريدة الوقائع المصرية

رئيس وزراء بريطانيا يعلن وقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

الفراخ البيضاء تسجل 85 جنيها، أسعار الدواجن اليوم بالبحيرة (فيديو)

اليوم، اجتماع لـ "أمناء الحوار الوطني" لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

نادر شوقي وكيل أحمد رفعت: حقه جاي جاي

الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

معلمة وشقيقتها طالبة في اللجنة، ضبط صاحبة فيديو الغش الجماعي بالمنصورة

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الإعلامية لونا الشبل.. من شاشات الإعلام للسيدة الثانية للرئيس السوري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية