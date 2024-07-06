محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام (صور)

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق، وذلك لعقد جلسة مشتركة معه للتعرف على أهم الملفات والمشروعات القائمة بالمحافظة والوقوف على المطالب الضرورية للمواطنين واحتياجات المحافظة.

الأشمونى يرحب بمحافظ الشرقية السابق

بدأ اللقاء بترحيب محافظ الشرقية بالمحافظ السابق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تعمل وفق منظومة مؤسسية تتكامل فيها وتترابط كافة المؤسسات والأفراد لإعلاء المصلحة العليا للدولة وتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة.

لتهنئته بمهام منصبه الجديد،محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام،فيتو

أعرب محافظ الشرقية السابق عن خالص تمنياته لمحافظ الشرقية بالتوفيق والسداد في أداء عمله والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

حضر الاستقبال الدكتورأحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ الشرقية الجديد: تقديم الخدمات للمواطنين أهم أولوياتي

حركة المحافظين 2024، أكد المهندس حازم محمد حسن الأشمونى محافظ الشرقية الجديد في وقت سابق، أنه يضع تطوير خدمات التعليم والصحة، واستكمال المشروعات القومية على رأس أولوياته بعد توليه منصب المحافظ.

لتهنئته بمهام منصبه الجديد،محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام،فيتو1

على رأسهم محافظ الشرقية..المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية



وأكد المحافظ الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أن خدمة المواطن وتحسين الخدمات، والتواصل المباشر مع المواطنين كان أبرز توصيات الرئيس للمحافظين الجدد وأنه يدرك جيدا حجم التحديات بالمحافظة، والطموحات التي يجب تحقيقها لمواطنى محافظة الشرقية، وسيسعى بكل جهد إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيق طموحات المواطنين، وخلق قنوات تواصل مباشرة بين المسئول والمواطن.

لتهنئته بمهام منصبه الجديد،محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام،فيتو2

الأشمونى: المحافظة مليئة بالملفات الشائكة وبحاجة إلى العمل المتواصل

وأضاف الأشمونى، أن المحافظة مليئة بالملفات الشائكة وبحاجة إلى العمل المتواصل والمبادرات والأفكار الجديدة القابلة للتطبيق على أرض الواقع وأفكارخارج الصندوق لحدوث تنمية كبيرة بالمحافظة فى اسرع وقت ممكن.

وتابع، أن مكتبه مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أنه سيحضر إلى الديوان العام بالمحافظة غدا الخميس، لتسلم مهامه رسميًا.

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