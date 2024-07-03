محافظ الشرقية الجديد: تقديم الخدمات للمواطنين أهم أولوياتي

حركة المحافظين 2024، أكد المهندس حازم محمد حسن الأشمونى محافظ الشرقية الجديد، اليوم الأربعاء، أنه يضع تطوير خدمات التعليم والصحة، واستكمال المشروعات القومية على رأس أولوياته بعد توليه منصب المحافظ اليوم.

علي رأسهم محافظ الشرقية..المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية



وأكد المحافظ الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن خدمة المواطن وتحسين الخدمات، والتواصل المباشر مع المواطنين كان أبرز توصيات الرئيس للمحافظين الجدد وأنه يدرك جيدا حجم التحديات بالمحافظة، والطموحات التي يجب تحقيقها لمواطنى محافظة الشرقية، وسيسعى بكل جهد إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيق طموحات المواطنين، وخلق قنوات تواصل مباشرة بين المسئول والمواطن.

وأضاف الأشمونى، أن المحافظة مليئة بالملفات الشائكة وبحاجة إلى العمل المتواصل والمبادرات والأفكار الجديدة القابلة للتطبيق على أرض الواقع وأفكارخارج الصندوق لحدوث تنمية كبيرة بالمحافظة فى اسرع وقت ممكن.

وتابع، أن مكتبه مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أنه سيحضر إلى الديوان العام بالمحافظة غدا الخميس، لتسلم مهامه رسميًا.

حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد



المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد، هو عضو نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، وسبق أن شغل منصب مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بكفرالشيخ، ثم وكيلًا لوزارة الإسكان.

المناصب القيادية بالإدارة المحلية.. رئيس مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ



وتدرج الأشموني، في المناصب القيادية بالإدارة المحلية، حيث تولي رئاسة مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ثم رئاسة حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، بقرار من وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور هشام الشريف.

وتولي المهندس حازم الأشموني، منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، وأخيرا سكرتيرا عاما لنفس المحافظة ثم سكرتيرا عاما بمحافظة القاهرة.

التشكيل الوزاري الجديد



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة اليوم على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلًا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.



وأكد أيضًا الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددًا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة، وموجهًا بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

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