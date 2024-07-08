انطلاق فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة (بث مباشر)

انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء الحكومة.

النواب يستمع لبرنامج الحكومة الجديدة

جاء ذلك في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد الجلسة العامة اليوم، عرض برنامج الحكومة الجديدة، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

تشكيل لجنة دراسة برنامج الحكومة



ومن المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.



ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب



ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ومنحها الثقة.