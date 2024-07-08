بالأسماء، وصول 130 بطاقة تموينية جديدة لأهالي الوادي الجديد

أعلن المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن وصول بطاقات تموينية جديدة بدل تالف وبدل فاقد وفصل اجتماعي، وذلك فى إطار سعى التموين لتخفيف العبء عن المواطنين والمساعدة في وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بشأن تقديم المزيد من الخدمات لتخفيف العبء عن الموطنين ولتلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه أعلن رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، مهندس صلاح حلمي، لـ«ڤيتو»، عن وصول 130 بطاقات تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد- بدل تالف- فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصيا بصوره البطاقة الشخصية.

وأكد صلاح، في بيان له اليوم الإثنين، أنه سيجري غدًا تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 51 بطاقة لمركز الخارجة، و50 بطاقة لمركز الداخلة، و5 بطاقات لمركز بلاط، و1 بطاقة لمركز باريس، و23 بطاقة لمركز الفرافرة.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك في إطار سعى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، لتخفيف العبء عن المواطنين والمساعدة فى وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بشأن تقديم المزيد من الخدمات لتخفيف العبء عن المواطنين ولتلبية احتياجاتهم.