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حوادث

حبس 9 عناصر إجرامية بتهمة حيازة وترويج المخدرات

حبس عناصر إجرامية،
حبس عناصر إجرامية، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس 9 عناصر إجرامية بتهمة حيازة وترويج كميات من المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (دمياط –الجيزة – أسوان –الدقهلية - القليوبية) قد واصلت جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 
وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزتهم (4,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 8 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات - سلاح أبيض– دراجة نارية – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية).

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كما ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد - له معلومات جنائية، وبحوزته (2,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 17,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية وعدد من الطلقات).
 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "له معلومات جنائية"، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو - ميزان حساس- بندقية خرطوش - طبنجة - 2 فرد محلى وطلقتان).
 

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو- له معلومات جنائية، وبحوزته(كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة).
وفى مديرية أمن الدقهلية ؛ ضبط عنصر إجرامى - له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
وضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيدرو – طبنجة وعدد من الطلقات.
وفى مديرية أمن القليوبية ؛ ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين"– فرد محلى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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