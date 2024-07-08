فخري الفقي: الحكومة الجديدة تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا: "سنستمع جيدا اليوم لبرنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة".

الحكومة الحالية تتابع أول بأول

وأضاف "الفقي"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكومة الحالية كتيبة محاربين تعبر بناء إلى بر الأمان، والملف الاقتصادي مهم للغاية، وسنتابع باستمرار بالتعاون مع رئيس الوزراء والحكومة أولا بأول في تقييم الأداء، حتى تعبر مصر هذه الأزمة في الأجل المنظور".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الملف الاقتصادي على رأس قائمة الأولويات، وسيتم على خفض معدلات التضخم والغلاء، وهذا الأمر أولوية مهمة للغاية، بحيث تنسق الحكومة وتتعاون مع البنك المركزي لأنه معني بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة بحيث يكون رقما أحاديا في فترة وجيزة لا تتعدى العام".

وأكد، أن الحكومة ستعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين: "هنا نتحدث عن الموازنة، من حيث زيادة المرتبات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وسننظر من خلال الحوار الوطني الشكل الذي سيكون عليه، من حيث الدعم النقدي أو كونه دعم مقدم من خلال كارت".