الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

فخري الفقي: الحكومة الجديدة تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

النائب فخري الفقي
النائب فخري الفقي

 قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا: "سنستمع جيدا اليوم لبرنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة".

 

الحكومة الحالية تتابع أول بأول

وأضاف "الفقي"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكومة الحالية كتيبة محاربين تعبر بناء إلى بر الأمان، والملف الاقتصادي مهم للغاية، وسنتابع باستمرار بالتعاون مع رئيس الوزراء والحكومة أولا بأول في تقييم الأداء، حتى تعبر مصر هذه الأزمة في الأجل المنظور".

 

 وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الملف الاقتصادي على رأس قائمة الأولويات، وسيتم على خفض معدلات التضخم والغلاء، وهذا الأمر أولوية مهمة للغاية، بحيث تنسق الحكومة وتتعاون مع البنك المركزي لأنه معني بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة بحيث يكون رقما أحاديا في فترة وجيزة لا تتعدى العام".

وأكد، أن الحكومة ستعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين: "هنا نتحدث عن الموازنة، من حيث زيادة المرتبات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وسننظر من خلال الحوار الوطني الشكل الذي سيكون عليه، من حيث الدعم النقدي أو كونه دعم مقدم من خلال كارت".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النائب فخري الفقي لجنة الخطه والموازنه مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

وكيل "اقتصادية النواب": الملف الاقتصادي التحدي الأهم أمام الحكومة

وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشاكل المواطنين (صور)

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

قرار جديد حول أزمة اتحاد العمال ووزير العمل السابق

موديست يعود إلى ملاعب أوروبا من بوابة تركيا

منوعات

المزيد

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

لليوم الثاني، أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية