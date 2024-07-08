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حوادث

ضبط مخدرات بـ9.5 مليون جنيه مع 4 عناصر إجرامية بالشرقية ومطروح

ضبط 4 عناصر إجرامية
ضبط 4 عناصر إجرامية بالشرقية ومطروح بحوزتهم كميات من المخدرا

 ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 4 عناصر إجرامية بالشرقية ومطروح من تجار المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 9,5 مليون جنيه.
 

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الشرقية – مطروح)، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد والعقاقير المخدرة.
 

 فى الشرقية؛ جرى ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته 100 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون.
 

 

 وفى  مطروح؛ تم ضبط عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (30 ألف قرص من عقار التامول المخدر – كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
 

كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته (166 طربة حشيش وزنت 17,500 كيلو جرام).

 

ضبط  كميات من المخدرات بـ 9.5 مليون جنيه 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (9,500 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.
 

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جاء ذلك استمرارًا لجهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

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