حركة المحافظين 2024، من هو أيمن الشهابي محافظ دمياط الجديد؟

حركة المحافظين 2024، يؤدي الدكتور أيمن رشاد الشهابي اليوم الأربعاء اليمين الدستورية محافظا لدمياط خلفا للدكتورة منال عوض.

عمل الدكتور أيمن الشهابي أستاذا بقسم الهندسة المساحية في كلية الهندسة بجامعة بنها وتقلد منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بنها في ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠ م.

السيرة الذاتية لمحافظ دمياط الجديد

وحصل الدكتور أيمن الشهابي على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها وواصل دراسته ليحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية.

وعمل كأستاذ في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، حيث ساهم في تدريس وتدريب أجيال من المهندسين وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية ومحلية مرموقة، وتتركز اهتماماته البحثية في تصميم المنشآت الخرسانية وإدارة المشاريع الهندسية.

كما شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية قبل تعيينه عميدًا، شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية، حيث أظهر مهاراته القيادية والإدارية كما شغل منصب عميد كلية الهندسة بشبرا وبصفته عميدًا، يقود الدكتور أيمن الشهابي جهود تطوير الكلية، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية، تعزيز البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للكلية.

عمل على تحديث المناهج لتتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الهندسة، مما يضمن حصول الطلاب على تعليم يتوافق مع المعايير الدولية.



وشجع الشهابي زيادة النشاط البحثي داخل الكلية، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة التي تهدف إلى حل مشكلات الهندسة العملية.

كما قاد جهود التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية، مما ساهم في تبادل الخبرات وتحسين جودة التعليم الهندسي في الكلية.

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