الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تواصل تقدمها في 15 تخصصًا علميًا بتصنيف US News Subject 2024

تصنيف جامعة أسيوط
تصنيف جامعة أسيوط في التخصصات العلمية، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ عن تقدم جديد أحرزته الجامعة في مجال التصنيفات الدولية؛ بإدراجها- لأول مرة- في (15) تخصصًا علميًا؛ وذلك وفقًا لتصنيف US News Subjects في نسخته الجديدة لعام 2024م، وذلك ضمن (2500) جامعة تم إدراجها في  التصنيف لهذا العام؛ على مستوى العالم.

 

التصنيف العالمي US News Subjects

 وأعلن التصنيف العالمي US  News Subjects؛ حصول  جامعة أسيوط على المركز (75) عالميًا في تخصص علوم البوليمرات، والمركز (124) في  تخصص علم الأدوية والسموم، والمركز (205) في مجال؛ الطاقة والوقود، والمركز (267) في مجال علم النبات والحيوان،  والمركز (255) في مجال العلوم الزراعية، والمركز (256) في مجال الكيمياء الفيزيائية، والمركز (259) في مجال العلوم الهندسية، والمركز (326) في مجال الكيمياء، والمركز (438) في مجال علم الأحياء، والكيمياء الحيوية.

 

جامعة أسيوط تحقق المركز (342) في مجال علم المواد

كما حققت الجامعة المركز (342) في مجال علم المواد،  والمركز (414) في مجال الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، والمركز (417) في مجال الفيزياء، والمركز (569) في مجال العلوم البيئية، والمركز (690) في المجال الطبي، والمركز (737) في مجال علوم الحاسب الآلي.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالإنجاز الذي تم تحقيقه في التصنيف العالمي المهم US  News Subjects، وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز؛ في عدد من التخصصات العلمية؛ مؤكدًا أن الجامعة نجحت في  تحقيق خطوات واسعة، وجادة نحو الجودة والتميز؛ للوجود في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة، وذلك من خلال الاهتمام بالبحث العلمي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعة، وتطويرها.

فريق جامعة أسيوط "إيناكتس" يفوز في مسابقة "Action with Africa" ويتأهل للنهائي

تضم 500 عمل فني، رئيس جامعة أسيوط يفتتح معارض كلية التربية النوعية والحفل الموسيقي السنوي

وأثنى رئيس جامعة أسيوط على الجهود المبذولة، والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي، والأكاديمي بالجامعة؛ بهدف تحقيق مستوى عال من التميز، والريادة الإقليمية، والدولية.

 وأشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ أن التصنيف الأمريكي  US  News Subjects، يستند على عدة معايير، ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية، والعالمية، والبحوث المنشورة كل عام، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، مؤكدًا: إن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي ضمن سياسة الجامعة؛ لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع، وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية، والبحثية.

وكشف الدكتور عمرو أبو فدان نائب مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ إن تصنيف US News Subject 2024؛ قد أظهر تفوق الجامعة في (15) تخصصًا علميًا؛ من بينها  (8) تخصصات علمية، ظهرت بها الجامعة لأول مرة، وهي تخصصات؛ علم الأحياء والكيمياء الحيوية، وعلم الكيمياء، وعلوم الحاسب، والعلوم الهندسية، وعلم المواد، وعلم الأدوية والسموم، وعلم الكيمياء الفيزيائية، وعلم الفيزياء، وعلم النبات، والحيوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحث العلمي التصنيفات العالمية التصنيف العالمي أسيوط العلوم الزراعية العلوم الهندسية الكيمياء الحيوية جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط علوم الحاسب مجال علوم الحاسب مجال الطاقة منظومة البحث العلمي مجال العلوم

مواد متعلقة

انهيار طالب وسقوطه أرضا عقب خروجه من امتحان الكيمياء بأسيوط (بث مباشر)

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بأسيوط (بث مباشر)

المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يستقبل 661 حالة دخول خلال شهر يونيو

انطلاق حملة لمسح منطقة الظهير الصحراوي وإزالة 10 حالات بناء مخالف بأسيوط

مياه أسيوط: تفعيل ورشة الملابس الجاهزة التابعة للشركة

محافظ أسيوط: مكتبي مفتوح للجميع، وإنهاء الخصومات الثأرية ومحاسبة الفاسدين أهم أولوياتي

حرب شوارع، قوات أمن مركزي ودعم سريع للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

فريق جامعة أسيوط "إيناكتس" يفوز في مسابقة "Action with Africa" ويتأهل للنهائي

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

نضال الأحمدية توجه تهديدا لحسام حبيب: إذا ما بيخرس راح اسكتوا بالقوة

زيادة تصل لـ10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد 7 يوليو 2024

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 7 يوليو 2024

رثاء خاص من أمينة لشقيقتها في ذكرى رحيلها (صور)

منوعات

المزيد

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

لا تملك مؤهلات علمية، من هي أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية