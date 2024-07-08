محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشاكل المواطنين (صور)

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مستوى المحافظة - في أول لقاء معهم - للاستماع إلى المشاكل العامة وطلبات المواطنين بالقرى والمراكز، معربًا عن سعادته للتواصل معهم وتبادل الرؤى حول الخطط المستقبلية لمجالات التنمية بالمحافظة، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى جولاته الميدانية عقب تسلمه مهام عمله بالمحافظة، والتي بدأها بتفقد سير العمل بمستشفى الرمد للعيون ومستشفى الصدر بحي شرق ولقاء أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.



وحضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والعقيد أحمد حمدي بقطاع الأمن الوطني والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب إبراهيم نظير والنائب الدكتور حسام حلمي ماضى والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب مصطفى بدران والنائب اللواء علاء خيرالله والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب أحمد الشناوى والنائب الحسيني جلال والنائب اللواء عصام العمدة والنائب أحمد حسين جودة والنائب اللواء علاء سليمان والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب محمد فهمي صالح والنائب مصطفى كحيلي والنائبة هند جوزيف ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

التواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين

وفي بداية اللقاء وجه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهنئة للوزير المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتوليه محافظًا لأسيوط، معبرين عن سعادتهم بلقاء الوزير المحافظ والاتفاق على التعاون والتواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين من خلال الجولات الميدانية وتفقد المشروعات بالقرى والنجوع.

عقد لقاءات دورية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وأعلن المحافظ – خلال اللقاء – عن عقد لقاءات دورية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن إشراكهم في الزيارات والجولات الميدانية بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى التواصل المستمر وعقد لقاءات مستمرة معهم بحضور التنفيذيين لإيجاد الحلول للطلبات والمشاكل العامة والتي تهم المواطنين، وطالبهم بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لضبط القطاعات الخدمية المختلفة وإزالة كافة المعوقات أمام تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين، لافتًا إلى إنه يأخذ على عاتقه كافة الموضوعات التي يتم طرحها للنقاش وفيها مصلحة المواطن قائلًا "إننا نعمل جميعًا على معالجة أوجه القصور ووضع حلول جدية ومبتكرة لمشاكل المواطنين في كافة القطاعات الخدمية".



واستمع المحافظ إلى بعض مقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتي تركزت في قطاعات الصحة والاستثمار والخدمات العامة للمواطنين والنهوض بتلك الخدمات وتفعيل دور المشاركة المجتمعية وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن، معلنًا البدء الفعلي في اتخاذ خطوات إنشاء إدارة "تقليل الفاقد" في كافة القطاعات لتعظيم الاستفادة من فاقد الوحدات المحلية ومديريات الخدمات ومشروعات المحافظة.