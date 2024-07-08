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محافظات

تحرير 42 محضر إزالة إدارية خلال حملة مكثفة بمدينة الأقصر

جانب من تنفيذ الحملة،
جانب من تنفيذ الحملة، فيتو

كلف  اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

حملة أمنية بمدينة الأقصر 

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء على الشرابى رئيس مدينة  الأقصر حملة مكبرة لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة مناطق الصنايع، ابوالجود، شرق السكة، معدية الأهالي، الهيلتون، السوق السياحى، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٦ محضر مضبوطات متنوعة، ٤٢ محضر إزالات إدارية، إلى جانب ضبط ٤ مخالفات لقرار رئيس مجلس الوزراء بفتح محال تجارية بعد مواعيد الغلق الرسمية  .

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام. 

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