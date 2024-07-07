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مياه الأقصر: 3 ساعات مدة عملية إصلاح كسر خط مياه 400 مم بالعضايمة

قطع مياه،فيتو
قطع مياه،فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن عطل مفاجئ بخط مياه ٤٠٠ مم بمنطقة العضايمة بمدينة إسنا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أن الكسر يؤدى إلى ضعف المياه وانقطاعها بمناطق (كومير، حاجر كومير، جزيرة راجح، الترعة) وتجرى عملية الإصلاح والتى قد تستمر ٣ساعات.

وأكدت مياه الأقصر على بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.


وتوفر الشركة  سيارات مياه يمكن طلبها من خلال  الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول.


تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠ شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.

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