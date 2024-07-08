كوبا أمريكا، لقطة لاعبي البرازيل مع مدربهم تشعل غضب الجمهور (فيديو)

ألقت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على لقطة غريبة تم تداولها على نطاق واسع وتسببت في غضب جمهور منتخب البرازيل خلال مواجهة أوروجواي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

ورصدت عدسة الكاميرا وضع لاعبي البرازيل مدربهم دوريفال جونيور في موقف حرج بعدما تجاهلوه تمامًا، قبل تنفيذ ركلات الجزاء ضد أوروجواي، في إطار المواجهة التي جمعتهما في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وودعت البرازيل بطولة كوبا أمريكا أمام أوروجواي، بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتم تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه دوريفال جونيور مدرب البرازيل، وهو يقف خارج دائرة لاعبي فريقه قبل انطلاق ركلات الترجيح.

وأوضحت "ديلي ميل": "شوهد المدرب البالغ من العمر 62 عامًا وهو يحاول المساهمة في حديث الفريق، لكن كان من الصعب عليه فرض أي سلطة بسبب موقعه خارج الدائرة".

😳 Esta imagen antes de los penales en Brasil-Uruguay es tremenda.



🇧🇷 Dorival Júnior, levantando el dedo para hablar, fuera de la ronda y siendo IGNORADO.



🇺🇾 Mientras, Marcelo Bielsa es rodeado por sus jugadores y todos escuchan sus indicaciones.

pic.twitter.com/I128HHelYH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2024

وفي اللقطة نفسها، ظهر مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، محاطًا بلاعبيه، ويُخبرهم بالأسماء التي ستسدد ركلات الترجيح، وسط تركيز من الجميع لتعليمات مدربهم، في موقف زاد من إحراج دوريفال.

مدرب البرازيل: أتحمل الخروج من كوبا امريكا

وكان دوريفال قال عقب المباراة إنه يتحمل مسؤولية التوديع المفاجئ لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 من الدور ربع النهائي.

وقال: "يجب أن أعترف بأن هذه لم تكن النتائج المتوقعة، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عنها، لكنني أعتقد أيضًا أن هذا الفريق لديه مساحة كبيرة للنمو والتطور والتحسن، هذا النوع من العمل يتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر".