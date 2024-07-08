شيفروليه تسيطر على مبيعات سيارات النقل في مصر

سيارات النقل، سيطرت سيارات النقل شيفروليه على مبيعات السيارات خلال أول 5 أشهر من عام 2024، وفقا لما أعلنه تقرير الأميك مجلس معلومات السيارات، وكانت سيارات تويوتا في المرتبة الثانية بعد بيع ما يقرب 612 سيارة.

ووفقا لما نشره تقرير مجلس السيارات الأميك، انخفضت مبيعات النقل والشاحنات بنسبة تصل نحو 11% , بعد بيع 4699 سيارة نقل خلال أول 5 أشهر من عام 2024.



تراجع مبيعات سيارات النقل في مصر

وأوضح تقرير الأميك، أنه بالرغم من تراجع مبيعات سيارات النقل ما زالت شيفروليه تسيطر على المركز الأول في المبيعات، لافتا إلى أن سيارات النقل المستورد تراجع بنسبة 31% في تلك الفترة ووصل الي مبيعات 830 سيارة نقل بينما كان في الفترة المقابلة من 2023 بواقع 1203 سيارات نقل.

وعلى نفس المنوال, تراجعت مبيعات النقل الإنتاج المحلي 5.4% وسجل 3869 سيارة نقل في 2024 , بينما كان بواقع 4088 سيارة نقل في 2023.



ترتيب مبيعات شركات النقل في مصر

وجاء ترتيب مبيعات شركات النقل في مصر خلال 2024 كالتالي:



1- سيارات شيفروليه بمبيعات 3358 سيارة وحصة سوقية 72%.



2- سيارات تويوتا بمبيعات 612 سيارة وحصة 13%.



3- سيارات ميتسوبيشي 429 سيارة وحصة 7%.



4- سيارات مرسيدس MCV بحصة 3% ومبيعات 330 سيارة.



5- سيارات JMC بمبيعات 127 سيارة وحصة 3% تقريبًا.



6- سيارات سوزوكي 50 سيارة وحصة 1% تقريبًا.



7- سيارات هيونداي 43 سيارة وحصة أقل من 1%.



ترتيب مبيعات البيك أب بمصر



1- شيفروليه بيك أب 2365 سيارة.



2- تويوتا 610 سيارة.



3- JMC بعدد 124 شاحنة.