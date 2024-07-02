25 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار هيونداي أكسنت RB 2025

سيارات هيونداي، شهدت سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2025 الجديدة ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بالتزامن مع مطلع شهر يوليو الجاري، بقيمة مالية تصل نحو 25 ألف جنيه في الأسواق المحلية.

أسعار هيونداي أكسنت RB 2025 الجديدة بمصر خلال يوليو

وفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2025 الجديدة بمصر خلال يوليو، والتي أخطر بها كافة الموزعين والتجار وهي كالتالي:

GL بسعر 730 ألف جنيه بدلًا من 705 آلاف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

SR بسعر 760 ألف جنيه بدلًا من 735 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

DAB ABS بسعر 795 ألف جنيه بدلًا من 770 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

DAB ABS Plus بسعر 815 ألف جنيه بدلًا من 790 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

هاي لاين 850 ألف جنيه بدلًا من 825 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات هيونداى أكسنت RB 2025

زودت سيارات أكسنت RB 2025 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات بقوة 125 حصانًا وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.